Schulstart in MV: Land stellt 617 neue Lehrkräfte ein Stand: 29.08.2023 13:30 Uhr Mit Beginn des Schuljahres treten 617 neue Lehrerinnen und Lehrer ihren Dienst in Mecklenburg Vorpommern an. Damit sind im Land insgesamt 13.720 Lehrkräfte im Einsatz. Das werben um qualifiziertes Personal geht weiter.

Mecklenburg-Vorpommern hat mit Beginn des neuen Schuljahres 617 Lehrerinnen und Lehrer an den allgemein bildenden und beruflichen Schulen neu eingestellt. Damit arbeiten an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft insgesamt 11.700 Lehrkräfte. Mit den Lehrerinnen und Lehrern an Schulen in freier Trägerschaft sind es 13.720 Lehrkräfte.

Unter den 617 Neueinstellungen sind 231 Seiteneinsteiger

Unter den 617 Neueinstellungen sind 386 ausgebildete Lehrkräfte. 155 Referendarinnen und Referendare wurden nach ihrem Vorbereitungsdienst direkt übernommen, 18 Lehrkräfte sind über das Lehrertauschverfahren nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. 231 der neu eingestellten Lehrerinnen und Lehrer sind Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger. Die Quote von neu eingestellten Lehrkräften im Seiteneinstieg liegt damit bei 37,4 Prozent.

Vierjährige Ausbildung für Lehrkräfte im Seiteneinstieg

„Diese hohe Zahl verdeutlicht, dass der bundesweite Lehrkräftearbeitsmarkt von grundständig ausgebildeten Lehrkräften nahezu erschöpft ist", erklärte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke). Lehrkräfte im Seiteneinstieg würden umfassend qualifiziert, bekämen eine Mentorin oder einen Mentor zur Unterstützung der täglichen Arbeit und durchliefen insgesamt eine mehr als vierjährige Ausbildung, so die Ministerin.

Noch an elf Schulen Schwierigkeiten beim Pflichunterricht

An 11 von 501 Schulen kann es nach Angaben des Bilungsministeriums derzeit noch zu Schwierigkeiten bei der Absicherung des Pflichtunterrichts kommen. Das sind 2,2 Prozent der Schulen in öffentlicher Trägerschaft, die durch die Schulbehörden besonders begleitet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.08.2023 | 16:10 Uhr