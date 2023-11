Lehrerstreik in MV: Unterrichtsausfälle an Schulen möglich Stand: 28.11.2023 05:27 Uhr An vielen Schulen im Land könnte heute der Unterricht ausfallen. Grund sind Warnstreiks, zu denen die Gewerkschaft der Lehrer an Schulen, Hochschulen und Berufsschulen aufgerufen hat.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat an Schulen, Hochschulen und Berufsschulen in Mecklenburg-Vorpommern für heute zum Warnstreik aufgerufen. Auf Nachfrage von NDR1 Radio MV bestätigten mehrere Schulen, dass einige ihrer Lehrer am Streik teilnehmen werden. Damit drohen im ganzen Land Unterrichtsausfälle.

Grund- und Förderschulen sichern Notbetreuung zu

Von etwa 13.000 Lehrkräften landesweit sind rund 8.000 nicht verbeamtet und dürfen daher streiken. Grund- und Förderschulen sichern eine Notbetreuung zu, so eine Gewerkschaftssprecherin. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat, mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Tarifgemeinschaft der Länder unter Vorsitz von Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) hatte inzwischen deutlich gemacht, dass sie die Forderungen für viel zu hoch und nicht leistbar hält. Eine weitere Verhandlungsrunde soll Ende nächster Woche beginnen.

