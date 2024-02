Leben mit Demenz in MV: Infos für Betroffene und Angehörige Stand: 20.02.2024 15:00 Uhr Immer mehr Menschen betrifft die Volkskrankheit Demenz - auch in Mecklenburg-Vorpommern. Hilfe benötigen nicht nur die Betroffenen, sondern auch Angehörige.

Fast 37.000 Menschen sind in Mecklenburg-Vorpommern an Demenz erkrankt. Bei der Demenz handelt es sich um den fortschreitenden Verlust geistiger Fähigkeiten. Es gibt viele Arten - Alzheimer ist die bekannteste Form. Demenz lässt sich nicht heilen, aber das Risiko für eine Erkrankung kann aktiv beeinflusst werden. Trotzdem ist Demenz in Deutschland inzwischen zur Volkskrankheit geworden, unter der nicht nur die Betroffenen selbst leiden, sondern auch deren Angehörige.

Weitere Informationen Demenz vorbeugen: Ursachen und Risikofaktoren Übergewicht, Bewegungsmangel und Bluthochdruck erhöhen das Risiko für Demenz. Lebensstil und geistige Fitness spielen eine Rolle. mehr

Demenz - Aufgabe für ganze Gesellschaft

Hilfe kommt von Beratungsstellen. Sie gibt es in allen größeren Städten des Landes. Demenz ist aber nicht nur eine Aufgabe für die Angerhörigen, sondern für die ganze Gesellschaft. Die Stadt Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg geht als Beispiel voran und will zu einer demenzfreundlichen Kommune werden. Zudem gibt es im ganzen Land immer wieder Aktionswochen zum Thema. So beginnt in Greifswald im März eine neue Schulungsreihe für Angehörige von Demenz-Erkrankten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.02.2024 | 15:15 Uhr