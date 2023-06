Lauterbach zu Branchentreffen in Rostock erwartet Stand: 07.06.2023 05:05 Uhr Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird heute zum Bundestreffen der Gesundheitswirtschaft in Rostock erwartet. Es soll unter anderem um künstliche Intelligenz in der Medizintechnik gehen.

Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Gesundheitswirtschaft treffen sich für zwei Tage in Rostock. Es geht unter anderem um innovative Medizintechnik, um den Einsatz von künstlicher Intelligenz und um den Personalmangel in der Gesundheitsbranche. Das Partnerland der diesjährigen Konferenz ist Irland – ein Aspekt wird also auch sein, was wir vom irischen Gesundheitssystem lernen können. Bis morgen werden insgesamt mehr als 100 Referierende und 600 Gäste bei der nationalen Branchenkonferenz dabei sein.

Lauterbach besucht Südstadtklinikum

Im Anschluss an den ersten Konferenztag reist Bundesgesundheitsminister Lauterbach zum Rostocker Südstadtklinikum, um dort mit Mitarbeitenden über die geplante Krankenhausreform zu sprechen. Bei den anstehenden Veränderungen geht es vor allem auch um die Zukunft kleinerer und kommunaler medizinischer Einrichtungen. Bis morgen werden insgesamt mehr als 100 Referierende und 600 Gäste bei der nationalen Branchenkonferenz dabei sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.06.2023 | 06:00 Uhr