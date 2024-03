Stand: 17.03.2024 19:03 Uhr Lauterbach: Bronzestaue von Caspar-David Friedrich enthüllt

Eine von zwei Bronzestatuen des Bildhauers Thomas Jastram ist auf der Insel Rügen vor rund 100 Gästen enthüllt worden. Im Caspar David-Friedrich Jubiläumsjahr stellt der Künstler zwei lebensgroße Skulpturen des Greifswalder Romantikers an verschiedenen Orten auf. Auftraggeber sind der Rüganer Naturschutzverein Insula Rugia zusammen mit dem Tourismusverband. Finanziert wurde die Arbeit durch Spenden und mit Fördergeldern des Landes. Die Bronzefigur ist in der Dresdener Gießerei Gebrüder Ihle entstanden. Der zweite Friedrich soll ab September am Kap Arkona stehen, pünktlich zum 250. Geburtstag des Künstlers.

