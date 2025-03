Mecklenburgische Seenplatte: Enrico Schult will AfD-Landrat werden Die AfD schickt Enrico Schult ins Rennen um den Landratsposten der Mecklenburgischen Seenplatte. Der gelernte Vermesser sitzt für die AfD im Schweriner Landtag.

Enrico Schult (AfD) lässt sich als Landratskandidat für die Mecklenburgische Seenplatte aufstellen. Geboren wurde Schult 1979 in Demmin, heute lebt er im nahegelegenen Nossendorf. Der zweifache Vater kennt Verwaltung "von innen". Nach seiner Vermesserausbildung im Katasteramt hat er beim damaligen Landkreis Demmin gearbeitet. Bislang steht Schult oft in der zweiten Reihe, ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD, stellvertretender Bürgermeister in Nossendorf, stellvertretender Kreistagspräsident in der Seenplatte und teilt sich auch den Landesvorsitz der AfD. Nun will er Landrat werden, im "schönsten Landkreis Deutschlands", wie er sagt.

Windräder, Migration und Schlaglöcher bekämpfen

Die Schönheit der Seenplatte sieht Schult vor allem durch Windkraftanlagen bedroht. Deren weiteren Ausbau will er als Landrat verhindern. Auch die Migration bewertet der Kandidat als Problem für den Landkreis - sie sorge für Kriminalität, so Schult. Die Seenplatte hat allerdings laut der neuesten Zensusdaten den niedrigsten Ausländeranteil in Mecklenburg-Vorpommern. Nur rund 3,5 Prozent der hier lebenden Menschen haben nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Bei der Infrastruktur besteht aus Sicht von Enrico Schult ebenfalls Handlungsbedarf, vor allem für Straßen, Radwege und Schulen. Um die Kreisverwaltung mit ihren rund 1.200 Mitarbeitern zu leiten, bringt Enrico Schult nach seiner Ansicht genug Erfahrung mit, die habe er als stellvertretender Fraktionsvorsitzender gesammelt.

Zwischen Fußball und Natur

Als Mitglied der Nossendorfer Kickers kennt der Hobbyfußballer das Vereinsleben. Auch das Ehrenamt will er fördern, wenn er Landrat wird - beispielsweise die freiwilligen Feuerwehren. Von seinem Lieblingsplatz beim Örtchen Gravelotte schaut der Hundebesitzer gern auf den Kummerower See, um sich zu sammeln. Ruhig soll es in der Seenplatte nicht bleiben. In seiner Amtszeit würde Enrico Schult gern landesweit eine laute Stimme für den Landkreis sein.

