Landratswahl: CDU stützt parteilosen Amtsinhaber Kerth Stand: 04.03.2025 10:20 Uhr Jetzt ist es offiziell: Die CDU unterstützt den ehemaligen SPD-Politiker und aktuellen Landrat von Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth, bei der bevorstehenden Landratswahl. Der Kreisvorstand hat sich mit großer Mehrheit für Kerth ausgesprochen.

von Stefan Ludmann

Rund zwei Stunden stand der parteilose Landrat der CDU am Montagabend Rede und Antwort. Am Ende stimmten 21 Vorstandsmitglieder für eine Unterstützung, fünf dagegen, es gab eine Enthaltung. Der CDU-Kreisvorsitzende, Ex-Wirtschaftsminister Harry Glawe, sagte, Stefan Kerth habe in den vergangenen sieben Jahren eine ordentliche Arbeit gemacht. Er habe bei der Wahl am 11. Mai gute Chancen, weiterzumachen, so Glawe.

Heiko Miraß tritt für die SPD an

Kerth war Ende 2023 aus der SPD ausgetreten, als Grund nannte er eine weltfremde und zu laxe Asylpolitik. Er warf der SPD "Gesinnungspolitik" vor. Aus seiner ehemaligen Partei tritt der Staatssekretär für Vorpommern, Heiko Miraß, gegen ihn an. Die SPD hatte bei der Kommunalwahl 2024 im Landkreis Vorpommern-Rügen 7,6 Prozent der Stimmen geholt, die CDU kam auf 28,9 Prozent.

