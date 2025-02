Landratswahl in vier Kreisen in MV: Das sind die Kandidaten Stand: 26.02.2025 11:20 Uhr Die Kandidaten für die Landratswahlen am 11. Mai stehen fest. Dann wird in vier Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern gewählt.

In Vorpommern-Rügen tritt der inzwischen parteilose Amtsinhaber, Stefan Kerth, erneut an. Außerdem bewerben sich fünf weitere Männer um seinen Job. Für die AfD steht Kreistagsvizepräsident Carlos Rodrigues zur Wahl, für die SPD der Greifswalder Heiko Miraß, die Linke schickt Sebastian Lange aus Stralsund ins Rennen und Jens Neumann sowie Jörg Herrmann treten als Einzelbewerber an.

Kandidaten müssen noch zugelassen werden

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald will Michael Sack von der CDU Landrat bleiben. Die SPD stellt den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Erik von Malottki zur Wahl. Er wird auch von den Grünen und den Linken unterstützt. Einzige Bewerberin ist Inken Arndt von der AfD. Sie sitzt aktuell in der Stadtvertretung in Ueckermünde. Alle Kandidierenden müssen noch von den Kreiswahlausschüssen zur Wahl zugelassen werden.

Fünf Bewerber an der Seenplatte

An der Mecklenburgischen Seenplatte wollen fünf Bewerber neuer Landrat werden. Gesucht wird der Nachfolger von Heiko Kärger (CDU), der die Verwaltung seit der Gründung des Kreises vor 14 Jahren führt. Im Herbst geht der dann 65-Jährige in den Ruhestand. Kärgers Nachfolger möchte sein bisheriger Stellvertreter Thomas Müller werden. Er gehört wie Kärger der CDU an. Zwei seiner Konkurrenten sind Landtagsabgeordnete. Torsten Koplin ist parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Landtag. Enrico Schult ist Landessprecher der AfD. Für die SPD tritt der Kreisvorsitzende Johannes Arlt an. Er gehört noch dem Bundestag an, verlor aber sein Direktmandat. Der fünfte Bewerber kommt aus einer kleineren Partei. Sein Name soll erst nach Tagung des Wahlausschusses Anfang März bekannt gegeben werden.

Amtsinhaber kandidiert in LUP

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim stehen die Kandidaten fest. Als letztes hat die CDU mit der Bundestagsabgeordneten Simone Borchardt ihre Kandidatin offiziell nominiert. Seit Montag ist klar, dass Borchardt nach der vorgezogenen Neuwahl erneut ein Bundestagsmandat erhält. Das werde sie allerdings zurückgeben, sollte sie die Wahl um den Landratsposten gewinnen, sagte CDU-Landeschef Daniel Peters im Interview mit NDR 1 Radio MV. Zur Wahl steht auch Amtsinhaber Stefan Sternberg für die SPD. In der vergangenen Woche hat auch der AfD-Kreisverband Südwestmecklenburg seinen Kandidaten bestimmt: Dort wird Dietmar Friedhoff zur Wahl antreten. Für die Grünen wurde Philipp Lübbert als Landratskandidat bestimmt.

Weitere Informationen Bundestagswahl bringt auch in MV Personalkarussell in Schwung In der Woche nach der Wahl geht es um neue Aufgaben für Aufsteiger und Absteiger, aber auch um alte Posten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.02.2025 | 06:30 Uhr