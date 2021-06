Landesregierung berät über weitere Corona-Lockerungen Stand: 22.06.2021 05:51 Uhr Gibt es weitere Corona-Lockerungen in Mecklenburg-Vorpommern? Die Landesregierung berät heute unter anderem über die Masken- sowie die Testpflicht.

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung berät heute über weitere Lockerungen von Anti-Corona-Maßnahmen. Dabei geht es unter anderem darum, die Maskenpflicht im Freien abzuschaffen. Diesen Schritt hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Voraussetzung ist jedoch, dass genügend Abstand gehalten werden kann.

Neues Ampelsystem mit mehreren Messwerten

Auch das Aufheben der Testpflicht in einigen Bereichen, etwa in der Innengastronomie, steht zur Diskussion. Dies hatten Branchenverbände gefordert. Die Landesregierung will außerdem ein neues Corona-Ampelsystem vorstellen, das nicht allein die Sieben-Tage-Inzidenz zugrunde legt, sondern auch die Krankenhausauslastung berücksichtigt. Ob es Entscheidungen zu Großveranstaltungen gibt, ist unklar. Darauf warten zum Beispiel die Veranstalter der Hanse Sail in Rostock.

