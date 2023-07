Stand: 11.07.2023 12:00 Uhr Landesamt: Erdbeeren aus MV bedenkenlos genießbar

Heimische Erdbeeren können ohne Bedenken gegessen werden. Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei hat keine auffälligen Substanzen im Labor festgestellt. Die Experten haben 14 Proben frischer Erdbeeren analysiert. Die Früchte stammen vor allem aus Mecklenburg-Vorpommern, einige wenige aus Brandenburg und Schleswig-Holstein. In den untersuchten Erdbeeren wurden nur Bruchteile der zulässigen Rückstands-Höchstwerte an Pflanzenschutzmitteln gefunden, in einigen Proben sogar keine Rückstände. In Mecklenburg-Vorpommern wachsen Erdbeeren auf 658 Hektar. Haupterntezeit ist von Mai bis einschließlich Juli. Hierzulande gibt es 27 Anbauer.

