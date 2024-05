Stand: 30.05.2024 11:07 Uhr Lalendorf: Regionalzug fährt in Baum - viele Verspätungen

Ein Regionalzug ist am Mittwochabend zwischen den Haltepunkten Lalendorf Ost und Langhagen (Landkreis Rostock) mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Dabei beschädigte er den Stromabnehmer und die Frontscheibe des Zugs. Reisende kamen nicht zu Schaden, teilte die Polizei mit. Insgesamt verspäteten sich in der Folge 37 Züge - darunter ein Sonderzug nach Rostock mit 500 Kreuzfahrtgästen. Auf sie musste das Schiff vier Stunden warten. Im Laufe des Tages will die Bahn die Oberleitungen reparieren. Verspätungen gibt es nicht mehr.

