Flugshow in Berlin sorgt für mehr Lärm über MV Stand: 05.06.2024 05:49 Uhr Von Mittwoch bis Sonntag starten und landen mehr Eurofighter als üblich am Flughafen Laage. Die Kampfflugzeuge sind Teil der Flugschau der internationalen Luftfahrtmesse in Berlin.

Vom 5. bis 9. Juni findet in Berlin die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA Berlin) statt. Neben Flugabwehrsystemen, Hubschraubern und Transportflugzeugen, präsentiert die Bundeswehr den Eurofighter in mehreren Flugvorführungen. Dabei wir den Messebesuchern unter anderem die Waffensysteme der Eurofighter vorstellt. Obwohl die Vorstellungen über dem Messegelände in Berlin Schönefeld stattfinden, starten und landen die Kampfjets dafür in Laage (Landkreis Rostock).

Fluglärm auch am Wochenende über MV

Auch die Vorübungen für die Flugshows finden rund um Laage statt, dazu gehört unter anderem ein Luftbetankungsmanöver gemeinsam mit einem Airbus A330 und einem Tornado. Diese Flüge finden zusätzlich zum normalen Ausbildungsbetrieb statt. Ungewöhnlich laut wird es auch am Wochenende, wenn die Eurofighter normalerweise pausieren, finden im Rahmen der Messe weiter Starts und Landungen in Laage statt.

