Laage: Übung der Eurofighter in Jordanien wird verlängert

Die sechs Eurofighter vom Geschwader 73 "Steinhoff" aus Laage bei Rostock bleiben laut Kommando der Luftwaffe in Berlin noch bis zum 3. November in Jordanien. Ursprünglich sollte die multinationale Übung "Desert Air" über der Wüste Jordaniens am 23. Oktober enden. In einem fiktiven Szenario üben die Piloten aus Deutschland, dem Königreich Jordanien und den USA gemeinsam unterschiedliche Operationen - darunter die Betankung in der Luft.

