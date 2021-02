Stand: 23.02.2021 19:04 Uhr Künftig weniger Dienstreisen für Landesbedienstete in MV

Videokonferenzen und Telefonschalten sollen auch nach der Corona-Pandemie weiter zum Alltag in den Landesbehörden Mecklenburg-Vorpommerns gehören und Dienstreisen einschränkt werden. Deshalb hat das Kabinett am Dienstag die dazu geplante Änderung des Landesreisekostengesetzes beschlossen und den Entwurf zu Beratung und Beschlussfassung an den Landtag weitergeleitet. Demnach sollen Dienstreisen nur noch dann durchgeführt werden, wenn sich Dienstgeschäfte nicht telefonisch oder per Video erledigen lassen. | 23.02.2021 19:04