Stand: 19.05.2024 18:00 Uhr Kühlungsborn: 79-Jähriger beim Segeln verunglückt

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei wegen einer leblosen Person im Wasser im Bereich des Strandes bei Klein Bollhagen bei Kühlungsborn gerufen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Der 79-jährige Mann soll aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen kommen. Er wollte wohl alleine von Kühlungsborn weiter in Richtung Warnemünde segeln. Mit Unterstützung der Wasserwacht konnte sein Segelboot im Bereich Markgrafenheide gefunden werden. Die Ermittlungen dauern noch an. Derzeit geht die Polizei von einem Unglücksfall aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.05.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock