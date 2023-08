Stand: 22.08.2023 17:40 Uhr Krippen-Gruppen in MV sollen kleiner werden

In Mecklenburg-Vorpommern soll der Betreuungsschlüssel auch für Krippen-Kinder in den Kitas verbessert werden. Das hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) angekündigt. Bislang betreut eine Kita-Fachkraft sechs Mädchen und Jungen unter drei Jahren. Bildungsforscher und Kita-Experten empfehlen drei Kinder pro Erzieher. Die Personalsituation in MV soll sich laut Oldenburg von 2025 an verbessern. Wie genau der Betreuungsschlüssel dann aussehen wird, ließ die Ministerin noch offen. Das hänge auch von Mittelzuweisungen des Bundes ab. Vom September 2024 an soll zunächst die Betreuungssituation in Kindergärten verbessert werden. Eine Fachkraft soll dann 14 Kinder betreuen statt wie bisher 15.

