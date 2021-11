Kreise und kreisfreie Städte in MV bereiten Impf-Offensive vor Stand: 10.11.2021 16:39 Uhr Nach dem Impfgipfel am Montag mit dem Auftrag an die Landkreise kreisfreien Städte, die Impf-Infrastruktur wieder hochzufahren, geht es nun an die praktische Umsetzung. Mancherorts werden Impfzentren reaktiviert, woanders sollen es Hausärzte und mobile Teams richten. Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) sprach bei NDR MV Live von einer großen Herausforderung.

Die Hansestadt Rostock will wieder ihre Impfzentren hochfahren, um die Masse der anstehenden Booster-Impfungen (Auffrischungsimpfungen) zu bewältigen. Was das organisatorisch bedeutet, erklärte Bockhahn bei NDR MV Live am Beispiel des Impfzentrums im Warnowpark, das eigentlich Mitte Dezember ganz geschlossen werden sollte und nun plötzlich wieder Tausende Booster-Impfungen ermöglichen soll: "Jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie wir es am laufen halten", so Bockhahn. Mietverträge müssten verlängert werden, Personal müsse gefunden werden, ein Messebauer müsse die ganzen Kabinen und Tresen errichten, die technische Infrastruktur müsse eingerichtet werden und vieles mehr. "Da kommt keine Langeweile auf."

Viel Betrieb im Impfzentrum Greifswald

Grundsätzlich sollen zunächst alle Risikopatienten, alle über 70-Jährigen und all jene, bei denen die Zweitimpfung bereits sechs Monate zurückliegt, den dritten Piks bekommen. Die einzelnen Regionen setzen auf unterschiedliche Strategien für die anstehenden Impfungen. Im Impfstützpunkt im Greifswalder Gewerbegebiet herrscht bereits wieder viel Betrieb. Derzeit werden zwei Impfstraßen angeboten, vorher war es nur eine. Rund 200 Personen werden dort täglich geimpft, die Schlangen sind ziemlich lang. Das Zentrum soll weiter ausgebaut werden. Daneben ziehen auch weiterhin die mobilen Teams los.

Seenplatte: Impfzentren sollen nicht reaktiviert werden

Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sollen es dagegen nur die mobilen Impfteams richten, die täglich im Einsatz sind. Außerdem setzt der Kreis auf regelmäßige Sonderimpfaktionen. Impfzentren sollen dagegen nicht reaktiviert werden. In Schwerin wurden die Öffnungszeiten des Impfzentrums verlängert. Die mobilen Teams haben - ebenso wie im Kreis Ludwigslust-Parchim - die Altenheime bereits versorgt. Nun gehe es daran, die stationären Einrichtungen aufzusuchen. Ob die Impfzentren in Parchim und Ludwigslust wieder öffnen, sei noch offen, hieß es. Das Impfzentrum in Wismar will die Öffnungszeiten verlängern.

Bockhahn: "Am Ende können wir nur aufklären"

Neben den Boosterimpfungen geht es weiterhin darum, die Impflücken bei der Impfquote zu erhöhen. "Am Ende können wir nur aufklären", so Bockhahn. Er höre oft die Theorie, es gebe keine Langzeitstudien über die Wirkungen des Impfstoffes, so Bockhahn. Er selbst vertraue den Medizinern: "Und alle, die da ein bisschen Ahnung haben, sagen: Impfstoffe reagieren entweder gleich oder gar nicht und Langzeitstudien über Impfstoffe sind eher selten." Es gehe darum, die Risiken realistisch gegeneinander abzuwägen. "Wir brauchen eine höhere Solidarität. Denn wer sich selber impfen lässt, der schützt nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen." Denn die Verbreitung des Virus werde eingeschränkt, wenn die Zahl der Geimpften hoch sei. "Also, das Impfen ist nach wie vor ein Akt der Solidariät mit allen und nicht nur mit sich selbst", so Bockhahn.

