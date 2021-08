Kreis Vorpommern-Rügen ehrt Engagement während der Pandemie Stand: 21.08.2021 08:37 Uhr Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat mehr als 20 Menschen für ihr Engagement während der Pandemie ausgezeichnet. Vergeben wurden die Ehrungen während des Sommerempfangs des Kreises in Barth auf dem Flughafen.

Im Rahmen des Sommerempfangs des Landkreises Vorpommern-Rügen wurden 24 Personen für soziales Engagement geehrt. Die Ausgezeichneten haben sich" über das übliche Maß hinaus für andere eingesetzt", hieß es zur Begründung: sie haben sich um Senioren gekümmert, sind für sie einkaufen gegangen oder haben sie gefahren. Sie haben sich um Kinder gekümmert, wenn Turnhallen geschlossen bleiben mussten oder sie haben die Corona-Test-Zentren ehrenamtich verstärkt, geimpft, im Hintergrund die Fäden zusammengehalten und Abläufe koordiniert, damit Helfer an vorderster Front ohne größere Schwierigkeiten arbeiten konnten.

Frau des Jahres Vorpommern-Rügen geehrt

Daneben wurde die Stralsunder Unternehmerin Anja Schurich als Frau des Jahres 2021 im Landkreis Vorpommern-Rügen ausgezeichnet, unter anderem weil sie sich in vielen Vereinen engagiert und junge Frauen in Führungspositionen unterstützt. Geehrt wurde aber auch der Physiker Jochen Lehmann, der den Grundstein für die Wasserstoff-Forschung an der Hochschule Stralsund legte.

