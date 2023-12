Stand: 29.12.2023 16:32 Uhr Krakow am See: Pastor Christoph Reeps beendet seinen Dienst

Die Kirchengemeinde in Krakow am See steht im kommenden Jahr erst einmal ohne Leiter da. Der bisherige Pastor, Christoph Reeps, beendet seinen Dienst auf eigenen Wunsch. Er war umstritten in der Gemeinde. Mit politischen Äußerungen, besonders während der Corona-Pandemie, hatte Pastor Reeps in der Kirchengemeinde für Irritationen gesorgt. Unter anderem hatte er mehrmals öffentlich die Wirksamkeit der Corona-Schutzimpfungen angezweifelt und Infektionsschutz-Maßnahmen der Politik kritisiert. Ein Sprecher des Kirchenkreises Mecklenburg sagt auf NDR Anfrage: Es sei deutlich geworden, dass Reeps nicht in jedem Fall das Mäßigungsgebot beachtet habe. Der zuständige Propst habe einige Male mit dem Krakower Pastor über das Amtsverständnis eines evangelisch-lutherischen Pastors gesprochen. Reeps verlasse nun aber auf eigenen Wunsch die Kirchengemeinde.

