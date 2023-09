Stand: 11.09.2023 14:54 Uhr Krackow: Erneut illegal eingereiste Migranten

Die Bundespolizei hat am Wochenende an der Grenze zu Polen 15 unerlaubt eingereiste Migranten aufgegriffen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurden zunächst neun Männer und eine Frau aus Syrien in Krackow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gefasst. Anschließend seien in einem Nachbardorf fünf weitere Syrer gemeldet worden. Die Ermittlungen haben ergeben, dass sie zu einer Gruppe gehören, die illegal über die Türkei und die Slowakei nach Polen geschleust wurden. Laut Bundespolizei setzen die Schleuser die Migranten meist auf polnischer Seite ab, sodass sie zu Fuß über die Grenze gelangen können. Die 15 Asylbewerber befinden sich nun in der Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Insgesamt sind in der ersten Hälfte des Jahres bereits mehr als 700 illegal eingeschleuste Migranten in Mecklenburg-Vorpommern erfasst worden. Das sind doppelt so viele wie im selben Zeitraum des Vorjahres.

