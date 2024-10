Korvette aus Warnemünde wehrt vor dem Libanon Drohne ab Stand: 17.10.2024 19:30 Uhr Das deutsche Marineschiff "Ludwigshafen am Rhein" hat im Rahmen ihres UN-Einsatzes vor dem Libanon am Donnerstagmorgen einen unbemannten Flugkörper abgewehrt. In den vergangenen Tagen sind mehrfach UN-Blauhelmsoldaten im Libanon beschossen worden.

Die Korvette "Ludwigshafen" der Deutschen Marine ist vor der libanesischen Küste mit einer Kampfdrohne angegriffen worden. Die Besatzung konnte sie abschießen, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr. Der unbemannte Flugkörper sei gegen 7 Uhr am Donnerstagmorgen mit einem Abwehrsystem kontrolliert zum Absturz gebracht worden, so die Bundeswehr.

Gegen Waffenschmuggel im Einsatz

Es war demnach der erste Vorfall dieser Art mit der Korvette in jüngerer Zeit. Teile der Drohne wurden geborgen. Derzeit wird untersucht, wer sie gestartet hat. An Bord der "Ludwigshafen am Rhein" sind rund 60 Besatzungsmitglieder. Das Schiff gehört zum 1. Korvettengeschwader im Marinestützpunkt Warnemünde und ist in der UNIFIL-Mission der Vereinten Nationen im Einsatz. Diese soll Waffenschmuggel auf See unterbinden.

