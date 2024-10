Nato koordiniert Einsätze auf der Ostsee von Rostock aus Stand: 14.10.2024 15:52 Uhr Die Nato koordiniert ihre Einsätze im Ostseeraum jetzt von Rostock aus. Dafür hat das Hauptquartier der Deutschen Marine in Rostock eine zusätzliche Funktion übernommen.

Die Nato hat in Rostock eine neue Kommandozentrale angesiedelt: In ihrer Funktion als Commander Task Force Baltic (CTF) stellt die Marine seit dem 1. Oktober ihr Hauptquartier in Rostock der Nato zur Verfügung - als nationales Führungsquartier mit multinationaler Beteiligung. Von Mecklenburg-Vorpommern aus sollen künftig Seestreitkräfte im Krisen- und Konfliktfall im Ostseeraum geführt, Aktivitäten der Bündnispartner koordiniert und maritime Lagebilder erstellt werden, so die Marine.

Offizielle Eröffnung in kommender Woche

Die ersten Mitarbeiter aus Skandinavien und dem Baltikum haben ihre Arbeit bereits aufgenommen. Geführt werde der Standort von einem deutschen Konteradmiral, seine Stellvertreter kommen aus Polen und Schweden. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und der Generalinspekteur der Bundeswehr werden den Standort kommende Woche feierlich einweihen.

