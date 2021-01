Stand: 05.01.2021 10:09 Uhr Kontrollen an der Grenze: Zahlreiche Autofahrer kehren um

Die Quarantänepflicht für Reisende bei der Rückkehr aus Polen - wie bei Einkaufsfahrten - scheint knapp vier Wochen nach ihrer Einführung noch wenig bekannt zu sein. Laut Polizei wurde am Montag - dem ersten Werktag nach dem Jahreswechsel - die Hälfte der an der Grenze kontrollierten Fahrzeugführer nach Belehrung wieder umgekehrt. Insgesamt wurden von Ahlbeck bis Pomellen (Kreis Vorpommern-Greifswald) 30 Fahrzeuge kontrolliert, die nach Polen wollten. 15 Fahrer kehrten lieber wieder um. Bei der Einreise aus Polen wurden 42 Fahrzeuge angehalten. Von ihnen verzichteten elf Autofahrer auf die Einreise nach Deutschland. Mit der seit Mitte Dezember geltenden Quarantänepflicht will die Schweriner Landesregierung verhindern, dass das Coronavirus stärker ins Land getragen wird. | 05.01.2021 10:09