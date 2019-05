Sendedatum: 26.05.2019 12:00 Uhr

Kommunal- und Europawahl live: MV hat gewählt

In Mecklenburg-Vorpommern sind die Wahllokale geschlossen. Rund 1,3 Millionen Menschen im Land waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Bürger konnten neben der Europawahl in den sechs Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns Kreistage, Gemeinde- und Stadtvertretungen sowie Bürgermeister wählen. Es werden rund 8.000 Sitze neu vergeben. Zuerst werden die Wahlzettel für die Europawahl ausgezählt. Die ersten Reaktionen:

Claudia Schulz: "Das Beste, was 'Grün' jemals erreicht hat"

Die Landes-Vorsitzende der Grünen Mecklenburg-Vorpommern, Claudia Schulz, sagte gegenüber NDR 1 Radio MV, dieses Ergebnis sei "das Beste, was 'Grün' je erreicht hat". Sie bewertete das Bundesergebnis für die Europawahl als "Achtungszeichen". Es sei, so Schulz "ein Wille da zum Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit und für den Zusammenhalt in Europa."

Rostock: Freude bei Bündnis 90/ die Grünen NDR 1 Radio MV - 26.05.2019 18:42 Uhr Freude über die Wahlergebnisse bei Bündnis 90/ Die Grünen in Rostock.







Ministerpräsidentin Schwesig: "Das Ergebnis ist sehr bitter"

"Das Ergebnis ist sehr bitter", sagte die SPD-Bundesvize und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, NDR 1 Radio MV. "Ich gehe davon aus, dass das Klima-Thema das entscheidende war", so Schwesig weiter. "Allen ist klar, dass es kein 'Weiter-so' geben kann." Die Sozialdemokraten müssten Konsequenzen ziehen, sie sei aber gegen "Schnellschüsse", so Schwesig weiter.

Manuela Schwesig im Interview NDR 1 Radio MV - 26.05.2019 18:50 Uhr Manuela Schwesig im NDR 1 Radio MV Interview mit Axel Krummenauer.







Wie sieht es für MV-Kandidaten im EU-Parlament aus?

Nach bisherigen Stand wird die Rostocker SPD-Politikerin Iris Hoffmann ihr Mandat im Europa-Parlament verlieren. Sie steht auf Listenplatz 19. Ob Werner Kuhn (CDU) und Arne Gericke (Bündnis C) ihr Mandat verteidigen können, ist noch ungewiss. Der AfD-Kandidat aus Schwerin, Hagen Brauer, wird den Sprung ins Parlament wahrscheinlich nicht schaffen. Realistische Chancen hat der Rostocker Niklas Nienaß (Grüne).

Bei einem möglichen Einzug in das Europaparlament, so Nienaß, wird er sich in den Bereichen ländliche und globale Entwicklung engagieren. Er wolle vor allem "die europäische Idee weiter voranbringen", aber nimmt auch "die Stärkung der ländlichen Räume" in den Blick. Für Mecklenburg-Vorpommern sei es entscheidend, die Strukturpolitik zu stärken.

Wahllokale sind geschlossen

Es ist 18 Uhr: Die Wahllokale für die Europa-, Kommunal-, und Bürgermeisterwahlen sind geschlossen. Das sind die ersten Prognosen für Mecklenburg-Vorpommern aus Europa:

Ein Tag im Wahllokal Kamminke 26.05.2019 18:00 Uhr Klein und beschaulich - das ist das Dorf Kamminke an der polnischen Grenze. Auch hier haben die Einwohner ihre Stimmen zur Wahl abgegeben.







#TwitternWie18Uhr

Twitter beweist auch am Wahltag Humor. Unter dem Hashtag #TwitternWie18Uhr, momentan auf Platz eins der Trends, finden sich Tweets wie dieser hier:

Höhere Wahlbeteiligung deutet sich an

Die Wähler in Mecklenburg-Vorpommern haben bei den Europawahlen heute bislang ein größeres Interesse als bei den Wahlen vor fünf Jahren gezeigt. Wie Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke berichtete, gaben bis 14 Uhr 29,9 Prozent der rund 1,32 Millionen Wahlberechtigten in den Wahllokalen ihre Stimme ab. Bei den Europawahlen im Jahr 2014 lag diese Quote bei 26 Prozent.

Kamminke geht wählen

In Kamminke am Stettiner Haff war schon mittags die Hälfte der Wähler an der Urne. Der Bürgermeister des kleinen Dorfes an der polnischen Grenze, Uwe Hartmann (CDU), ist sichtlich erfreut.

Dahlemann an der Wahlurne

Patrick Dahlemann (SPD) hat seine Frau und seine Eltern bei der Wahl an der Urne an seiner Seite. Noch kurz vor der Wahl war Dahlemann in die Kritik geraten.

Anstehen für die Stimmabgabe

Vor einem Wahllokal in Warnemünde hat sich am Vormittag des Wahlsonntags eine lange Schlange gebildet. Ein Hinweis für eine höhere Wahlbeteiligung? An der Europawahl 2014 beteilgte sich nicht einmal jeder zweite, die Wahlbeteiligung lag bei 46,8 Prozent.

Warteschlagen auch in der Rostocker Innenstadt

Auch in der Rostocker Innenstadt musste die Bürger etwas länger auf die Stimmabgabe warten. Die Rostocker sind nicht nur zur Europa- und Kommunalwahl aufgerufen, sondern wählen auch einen neuen Oberbürgermeister. Neun Kandidaten sind vom Gemeindewahlausschuss zugelassen worden.

Ministerpräsidentin beim Wahlgang

Am Vormittag grüßt die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die Twittergemeinde. Auch für sie hieß es in Schwerin vor dem Wahllokal Schlange stehen.

Die Wahl kann beginnen

Frühe Wahlbeteiligung in Schwerin 26.05.2019 18:00 Uhr Erste Wahlbeteiligungen im Schweriner Bildungsministerium.







Sonntagfrüh öffnen die rund 1.700 Wahllokale in Mecklenburg-Vorpommern. Die Bürger können zur Europawahl in den sechs Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns Kreistage, Gemeinde- und Stadtvertretungen sowie Bürgermeister wählen. Es werden rund 8.000 Sitze neu vergeben.

