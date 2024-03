Kohlenmonoxid-Vergiftung auf Usedom: Hinweise auf Wartungsfehler Stand: 04.03.2024 15:31 Uhr Nach der tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftung eines Hotelgastes auf Usedom haben Ermittler die Heizungsanlage in den Blick genommen. Demnach gab es Störungen. Die Schuldfrage ist bislang gänzlich offen.

Ein Sachverständiger habe sich das Blockheizkraftwerk angesehen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund. Demnach können Wartungsfehler zumindest nicht ausgeschlossen werden. "Es hat Störungen im Betrieb dieser Anlage gegeben", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft hinsichtlich der Heizungsanlage. Es gebe auch Hinweise auf Störungsmeldungen, die in der Vergangenheit aufgetreten seien.

Vorwurf der fahrlässigen Tötung möglich

Es müsse geklärt werden, wie viele derartige Meldungen es gegeben habe, wann und was veranlasst wurde. Wenn sich der Verdacht von Wartungsfehlern konkretisiere, liefe es auf den Vorwurf der fahrlässigen Tötung hinaus. Wen gegebenenfalls eine Schuld treffen könnte, sei noch gänzlich offen. Zunächst müsse etwa geklärt werden, wie die Wartung konkret ablief und was bei auftretenden Störungsmeldungen erfolgt sei.

Tödlicher Notfall in Usedomer Hotel

Vergangene Woche hatten nach Polizeiangaben Hotelangestellte den 56-jährigen Gast und eine 52-Jährige bewusstlos in Heringsdorf gefunden. Die Frau musste zur Behandlung in eine Spezialklinik geflogen worden. Beide stammen laut Polizei aus Bayern. Sechs weitere Menschen hatten sich den Angaben zufolge wegen Übelkeit und Schwindel gemeldet und waren in Krankenhäuser gebracht worden.

