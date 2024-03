Stand: 01.03.2024 15:55 Uhr Kohlenmonoxid-Unfall Heringsdorf: Obduktionsergebnis liegt vor

Der 56-jährige Mann, der in dieser Woche bei einem Gas-Unfall in einem Hotel auf Usedom ums Leben kam, ist laut Obduktionsergebnis an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Das teilte ein Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft mit. In dem Hotel war am Dienstag eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid festgestellt worden. Laut Polizei hatten Hotelangestellte zwei bewusstlose Menschen in einem Hotelzimmer gefunden.

