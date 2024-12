Knappe Blutreserven: Rekordbeteiligung bei Blutspende in Greifswald Stand: 24.12.2024 12:11 Uhr Kurz vor Weihnachten wurden Blutspender im Land gesucht. Die Blutspende in Greifswald konnte nach einer Rekordbeteiligung an Spendern die Vorräte für die Weihnachtstage auffüllen.

Die Blutkonserven an der Universitätsmedizin Greifswald hätten nach eigenen Angaben nicht über die Feiertage gereicht. Deshalb wurden Spender aller Blutgruppen dringend gesucht, weil dann kein Blut abgenommen werden kann. Das galt auch für die Unimedizin Rostock.

Rekordbeteiligung in Greifswald

125 Spender kamen nach dem Aufruf bei NDR 1 Radio MV am Montag zum Blutabnehmen in Greifswald, das sind mehr als doppelt so viele wie an einen normalen Spende-Tag, so Ulf Alpen von der Blutspende. Damit sind nun für Ernstfälle ausreichend Konserven in der Blutbank vorhanden, hieß es. Außerdem können dadurch Patienten, die vor Weihnachten operiert worden sind, noch besser mit Trombozyten, also Blutplättchen versorgen werden. Auch für den Freitag nach Weihnachten werden wieder Blutspender gesucht, damit dann auch die Zeit für den Jahreswechsel überbrückt werden kann, so Alpen.

Immer schwieriger, genug Spender zu finden

"Blutspenden sind lebensrettend, doch die demografische Entwicklung macht es zunehmend schwieriger, genügend Spenderinnen und Spender zu finden", sagte der Leiter des Greifswalder Institutes für Transfusionsmedizin, Prof. Dr. Thomas Thiele. Immer mehr alte Patienten bräuchten Blut von immer weniger jungen Spendern. "Durch die Überalterung der Bevölkerung haben wir in unserer Region deutlich mehr Patienten, die am Herzen operiert werden müssen oder andere schwere Erkrankungen haben, für die man mehr Blut braucht", erläuterte Sprecher Ulf Alpen. Zwar ermögliche technischer Fortschritt es, sehr viele Blutkonserven einzusparen, durch die steigende Anzahl an Patienten würden die Kliniken dennoch stetig mehr Blut benötigen.

Greifswald: 14.000 Vollblutspenden in 2023

Die frühere Altersbegrenzung von maximal 60 Jahren wurde deshalb bereits aufgehoben. Die Spenderinnen und Spender müssen vor allem gesund sein. Bei der Greifswalder Blutspende wurden im vergangenen Jahr insgesamt rund 14.000 Vollblutspenden von rund 7.000 Spenderinnen und Spendern geleistet.

