Blutspenden: Reserven in MV wieder knapp Stand: 09.02.2024 06:08 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern ist der Vorrat an Blutkonserven knapp. An der Universitätsmedizin Greifswald können Patienten nicht mehr entsprechend versorgt werden.

Es sind Ferien und Urlaubszeit, außerdem fehlen Stammspender wie beispielsweise Studierende - Das führt laut eines Sprechers der Blutspende Greifswald dazu, dass Behandlungen, bei denen Blut gebraucht wird, verschoben werden müssen. Das betrifft unter anderem Krebspatienten.

Blutgruppen A und 0 händeringend gesucht

Insgesamt sei jede Blutspende hilfreich, heißt es weiter. Vor allem nach Spendern mit den Blutgruppen A und 0 werde händeringend gesucht. Ähnlich sieht es auch in der Helios-Klinik in Schwerin aus. Eigenen Angaben zufolge ist dort die Versorgung der Patienten zwar gesichert, dennoch werde die Belegschaft jetzt zum Blutspenden aufgerufen.

Anfragen aus anderen Bundesländern

Auch in Rostock werden die Reserven allmählich knapp. Sie reichen aktuell für etwa fünf Tage, so eine Sprecherin des dortigen DRK-Blutspendedienstes. Es gebe aber auch schon Anfragen aus anderen Bundesländern. In Regionen, in denen Karneval gefeiert wird, gibt es gerade weniger Spenden.

