Klimaschutzstiftung: Grüne in MV fordern Rücktritt von Minister Pegel Stand: 24.05.2023 12:00 Uhr Im Streit um die Klima- und Umweltstiftung MV haben die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern den Rücktritt von Innenminister Christian Pegel gefordert. Der Minister soll wissentlich Informationen zum Unternehmen ROKAI nicht erteilt haben. Die Oppositionspartei hatte dazu eine Kleine Anfrage gestellt.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Hannes Damm hat am Mittwoch den Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Christian Pegel (SPD), zum Rücktritt aufgefordert. Nach Ansicht der Oppositionspartei im Landtag wurde eine Kleine Anfrage aus dem März 2022 nicht wahrheitsgemäß beantwortet, so lautet der Vorwurf. In der Anfrage wollte Damm genaue Details zur Rostocker Firma ROKAI erhalten und wissen, wann die Landesregierung welche Informationen zu der Firma hatte, die in Rostock einen Kai bei der Stadt pachtete und von dort Arbeiten im Auftrag der Klimaschutzstiftung MV für Nord Stream übernahm.

Grüne: Innenminister bricht mit Landesverfassung

In einer schriftlichen Antwort der Landesregierung hieß es, dass hierüber keine Informationen vorliegen. Doch eben genau das bezweifeln die Grünen. Denn in den Unterlagen aus dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss haben die Grünen einen E-Mail-Verlauf gefunden, der belege, dass das Ministerium zu dem Zeitpunkt Informationen zu ROKAI hatte.

Minister Pegel habe jedoch - so die Grünen - darum gebeten, den Absatz dazu in der Antwort zu streichen und stattdessen zu schreiben, dass es keine Informationen gebe. Laut der Grünen habe Pegel damit angewiesen, Informationen zurückzuhalten. Das sei eine willentliche Falschbeantwortung. Da die wahrheitsgemäße Beantwortung von Kleinen Anfragen Teil der Landesverfassung ist und sie einen Verfassungsbruch durch den Innenminister sehen, fordern die Grünen den Rücktritt Pegels.

Erneute Prüfung der Vorgänge

Pegel hatte zuletzt gestern Bezug auf die Vorwürfe genommen. Den Vorwurf, das Parlament getäuscht zu habe, wies Pegel im Gespräch mit dem NDR zurück. In den Vorgang war Pegel zur damaligen Zeit als Energieminister involviert. Nach einer erneuten Prüfung könne er sagen, dass nichts wissentlich vorenthalten worden sei. Die "Welt" hatte am Wochenende bereits über den Sachverhalt berichtet. Pegel hatte daraufhin bereits in einer Mitteilung des Ministeriums die Vorwürfe zurückgewiesen. Das reicht den Grünen aber nicht aus.

