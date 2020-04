Stand: 29.04.2020 14:02 Uhr - NDR 1 Radio MV

Keine weiteren Corona-Infektionen in Kita in Waren

In der vom Gesundheitsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte geschlossenen Kita in Waren gibt es bislang keine weiteren Corona-Infektionen. Nachdem bei einem Kind aus der Notbetreuung die Lungenkrankheit Covid-19 festgestellt worden, waren weitere Abstriche bei Kindern und Erziehern genommen worden. Die neun Mitarbeiter und acht Kinder mussten deshalb in häusliche Quarantäne.

Suche nach Quelle der Ansteckung

Sie werden derzeit durch die Behörde überwacht. Dies sehe so aus, dass die unter Quarantäne gestellten Familien jetzt regelmäßig Fieber messen müssen, sagte eine Kreissprecherin. Die Daten werden vom Gesundheitsamt täglich telefonisch abgefragt. Derzeit konzentriere sich die Arbeit zudem darauf, die Quelle der Ansteckung festzustellen. Entgegen früheren Angaben des Sozialministeriums hat sich das Kind offenbar nicht bei seiner Mutter angesteckt. Ein Test sei negativ ausgefallen, sagte ein Ministeriumssprecher. Alle Kontaktpersonen des Kindes mit Symptomen seien in den letzten zwei Tagen getestet worden, hieß es vom Landkreis.

Wiederöffnungstermin noch unklar

Die Kreissprecherin stellte zudem klar, dass nicht alle Personen, die in der Einrichtung waren, getestet worden seien. Das liege daran, dass das Virus zu Beginn einer Erkrankung gar nicht festgestellt werden könne. Getestet würden nur Personen, die erste Symptome wie Husten oder hohes Fieber zeigen. Noch ist nicht klar, ab wann die Kindertagesstätte wieder geöffnet werden kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.04.2020 | 14:00 Uhr