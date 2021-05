Keine US-Sanktionen gegen Nord-Stream-2-Betreiber Stand: 19.05.2021 06:38 Uhr Seit Jahren streiten die USA und Deutschland über den Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2. Nun will die US-Regierung zumindest auf Sanktionen gegen deutsche Beteiligte verzichten.

Im Streit um den Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 wollen die USA offenbar den Druck auf Deutschland verringern: Medienberichten zufolge verzichtet die US-Regierung vorerst auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft und deren deutschen Geschäftsführer. Präsident Joe Biden wolle die Beziehungen zu Deutschland nicht weiter belasten, heißt es von der Nachrichtenwebsite "Axios" und dem Nachrichtensender CNN.

"Sanktionswürdige Handlungen" vorerst ohne Konsequenzen

Demnach will das US-Außenministerium in Kürze einen Bericht zu Nord Stream 2 an den Kongress übermitteln. Dort soll zwar festgehalten werden, dass die Betreibergesellschaft Nord Stream 2 AG und deren Geschäftsführer Matthias Warnig sanktionswürdige Handlungen begehen. Sanktionen sollen aber über eine Sonderregelung wegen nationaler US-Interessen nicht in Kraft gesetzt werden.

Sanktionen gegen russische Schiffe weiter unklar

Damit dürften auch die Sanktionsdrohungen gegen den Sassnitzer Hafen hinfällig sein. Im vergangenen Sommer hatten US-Senatoren dem Hafen als Basis für die Pipeline-Bauarbeiten mit Einschränkungen gedroht. Auch der Bürgermeister von Sassnitz und Hafenmitarbeiter mussten mit Reisebeschränkungen in die USA rechnen. Sanktionen gegen beteiligte russische Verlegeschiffe soll es aber weiter geben, heißt es in den Medienberichten. Gegen das Verlegeschiff "Fortuna" hat die US-Regierung bereits im Januar Sanktionen verhängt. Eine konkrete Umsetzung fehle aber noch, so CNN.

Seit Jahren Streit um Ostseepipeline

Die Pipeline zählt seit Jahren zu den Hauptstreitpunkten in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Washington ist weiterhin strikt gegen die Erdgaspipeline. Präsident Biden argumentiert wie sein Vorgänger Trump, Deutschland und Europa würden sich damit in eine wachsende Abhängigkeit von Russland begeben. Die Bundesregierung will trotz aller Widerstände am Bau der Ostseepipeline festhalten.

Erweiterungsbau so gut wie fertig

Die Erdgaspipeline von Russland durch die Ostsee nach Deutschland ist weitgehend fertig gebaut. In deutschen Gewässern fehlen 13,9 Kilometer des einen Stranges und 16,8 Kilometer der zweiten Leitung. Nord Stream 2 soll nach Fertigstellung 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die ersten beiden Leitungen zwischen dem russischen Wyborg und Lubmin in Vorpommern wurden 2011 in Betrieb genommen.

