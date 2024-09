Kein Wohnsitz mehr an Seenplatte: Clan-Chef Remmo wieder in Berlin Stand: 14.09.2024 06:35 Uhr Für knapp zwei Jahre war Issa Remmo in der Gemeinde Grabowhöfe gemeldet. Der Chef des berüchtigten Remmo-Clans aus Berlin scheint der Seenplatte inzwischen aber den Rücken gekehrt zu haben.

Clanchef Issa Remmo lebt nicht mehr in der Mecklenburgischen Seenplatte. Das hat eine gemeinsame Recherche des Internetportals "Wir sind Müritzer" und des NDR ergeben. Dementsprechend muss sich der Landkreis auch nicht mehr mit seinem Einbürgerungsverfahren beschäftigen.

Staatsbürgerschaft beantragt

Vor etwa zwei Jahren hatte sich Issa Remmo in der Gemeinde Grabowhöfe mit seinem Wohnsitz angemeldet. Der wurde ihm aberkannt. Remmo meldete sich erneut erfolgreich an. Dann beantragte er im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die deutsche Staatsbürgerschaft. In einem Interview gab Remmo an, in Grabowhöfe seinen Lebensmittelpunkt gefunden zu haben - gesehen hat ihn dort aber niemand.

Familie zählt zu kriminellen Clans in Deutschland

Im Sommer hat ihm dann sein Vermieter gekündigt, warum ist nicht bekannt. Einen neuen Wohnsitz konnte er nicht nachweisen und damit hatte er auch keine Meldeadresse mehr. Er musste zurück nach Berlin. Die Familie Remmo zählt in Deutschland zu den kriminellen Clans. Issa Remmo selbst ist nicht verurteilt, seine Kinder waren unter anderem am Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden beteiligt.

