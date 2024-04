Clan-Chef Remmo will in Grabowhöfe Lebensabend verbringen Stand: 11.04.2024 14:10 Uhr Das Oberhaupt des Berliner Remmo-Clans, Issa Remmo, hat sich bei Enrico Malow, dem Bürgermeister von Grabowhöfe vorgestellt. Eine Reporterin des Internetportals "Wir sind Müritzer" war dabei. Remmo gab sich aufgeräumt.

Der Raub der Goldmünze aus dem Bode-Museum in Berlin, der Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden sowie hunderte Straftaten stehen im Zusammenhang mit dem Berliner Familienclan Remmo. Der mutmaßliche Clanchef Issa Remmo ist jüngst aufs Land gezogen - nach Grabowhöfe bei Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Nun hat sich Issa Remmo erstmalig in einem Gespräch mit dem Internetportal "Wir sind Müritzer" zu seiner Situation geäußert. Er wolle in Grabowhöfe seinen Lebensabend verbringen. Clan-Chef sei er nicht, sondern nur der Vater einer großen Familie, um die er sich kümmern müsse.

Remmo: Stehe für gemeinnützige Arbeit zur Verfügung

Wie kam es zu dem eher überraschenden Austausch mit dem Bürgermeister in Anwesenheit einer Journalistin? Nach Auskunft von Bürgermeister Enrico Malow (CDU) hatte sich Remmo in der regulären Bürgersprechstunde angemeldet. Das sei legitim, betont Malow, schließlich sei Remmo ja Einwohner von Grabowhöfe, gegen ihn liege nichts vor. Bei ihm stehe die Tür für alle Bürger offen. Remmo wollte sich unter anderem für die Unannehmlichkeiten und das große Medieninteresse entschuldigen, das für Unruhe im Dorf gesorgt habe. Und er wolle sich künftig auch in der Gemeinde einbringen. Im Verlauf des Gesprächs habe er angeboten, regelmäßig eine Stunde pro Woche für gemeinnützige Arbeit zur Verfügung zu stehen.

Remmo "hat versucht, sich als Saubermann darzustellen"

Im Interview mit NDR MV Live sagte Antje Rußbüldt-Gest, die das Gespräch mit Remmo geführt hatte, dass er versucht habe, den Eindruck eines freundlichen Familienvaters zu vermitteln. "Er hat versucht, sich als Saubermann darzustellen", sagte die erfahrene Journalistin. Alles in allem habe Remmo offenbar großen Redebedarf gehabt, denn es sei nicht leicht gewesen, seinen Redeschwall überhaupt zu unterbrechen.

Keine Heizung, aber gerne mit Boot unterwegs

Fakt also ist, dass Issa Remmo in Grabowhöfe wohnt, auch wenn ihn dort bisher offenbar niemand wahrgenommen hat. Es störe ihn nicht, dass das Haus, in dem er gemeldet ist, eigentlich nicht bewohnbar sei, da es weder Strom noch eine Heizung gebe. Gegenüber dem Portal "Wir sind Müritzer" versicherte er: "Ich brauche keine Heizung." Er erzählte außerdem, dass er das Wasser liebe und schon öfter mit einem Boot, das ihm allerdings nicht gehöre, auf der Müritz unterwegs gewesen sei. Offen sprach er auch über seinen Einbürgerungsantrag und die Privatinsolvenz. Diese Situation habe nichts mit seinem Umzug zu tun. Er hätte dies auch in Berlin regeln können. Falls die geplante Einbürgerung nicht klappen würde, sei dies nicht weiter schlimm. Remmo: "Dann geht die Welt auch nicht unter. Ich kann hier alles machen. Arbeiten, reisen. Nur wählen nicht. Das will ich so und so nicht. Ich bin kein politischer Mensch, Politik interessiert mich überhaupt nicht.“

Weitere Informationen Amtsgericht Neubrandenburg: Clan-Chef Remmo in Privatinsolvenz Am Amtsgericht Neubrandenburg läuft ein Verfahren. Dabei geht es um rund 125.000 Euro. Ende Mai steht der Schlusstermin an. mehr

Ein riesiges Riesenrad für Waren?

Nach Abschluss des laufenden Insolvenzverfahrens Mitte Mai will Remmo angeblich in Grabowhöfe investieren. Er kenne viele Menschen mit Geld und kann sich offenbar vorstellen, in Waren ein Riesenrad aufzustellen. Und zwar in den Dimensionen, die die ganze Welt aus London kenne. Rußbüldt-Gest sagt über die überraschende Ankündigung, dass Remmo konkret über eine 30-Millionen-Euro-Investition gesprochen habe. Ihn reize offenbar der schöne Ausblick über die Seenlandschaft. Wie er auf die Müritz-Region als Wohnsitz überhaupt gekommen sei, beantwortete der 56-Jährige übrigens auch: Die Wahl auf Grabowhöfe sei wegen seiner langjährigen Kontakte zum Vorbesitzer des Grundstücks gefallen. Seine Kinder hätten unterdessen keine Ambitionen ebenfalls in das Dorf zu ziehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.04.2024 | 13:00 Uhr