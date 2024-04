Stand: 24.04.2024 06:02 Uhr Kalkhorst: Brand auf Agrarbetrieb - 100.000 Euro Schaden

In Kalkhorst bei Boltenhagen ist am Abend ein Radlader in einem Agrarbetrieb in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug stand in einer Halle, in der auch Kälber untergebracht waren. Die Tiere konnten gerettet werden. Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren löschten den Brand. Der Radlader wurde durch das Feuer komplett zerstört. Das Hallendach ist jetzt einsturzgefährdet. Der Gesamtschaden liegt bei 100.000 Euro. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

