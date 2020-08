Stand: 18.08.2020 17:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Kabinett beschließt Bau der Darßbahn

Das Kabinett hat den Bau der Darßbahn offiziell beschlossen. Demnach will die Landesregierung die Strecke von Barth über Zingst nach Prerow wiedererrichten. Ein wichtiger Meilenstein ist laut Beschluss die Planung der Meiningenbrücke. Stand heute soll der Bau insgesamt etwa 115 Millionen Euro kosten. Der Bund habe zugesagt, dass er 25,5 Millionen Euro übernimmt, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Für den Rest der Summe, 89,5 Millionen Euro, komme das Land und die Usedomer Bäderbahn (UBB) als Eigentümer der Infrastruktur auf. Laut Schwesig bietet die Verlängerung der Bahnstrecke drei große Vorteile: Zum einen sei der Darß wieder an das Bahnnetz angeschlossen, was gut für Einheimische und Touristen sei. Zum anderen werde der Bahnverkehr auch auf der bisherigen Strecke von Velgast nach Barth gesichert. Hinzu käme ein Beitrag zu mehr Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern.

Auftrag für Meiningenbrücke soll im Herbst vergeben werden

Das Straßenbauamt Stralsund hat zwei deutsche Ingenieurbüros aufgefordert, bis Mittwoch ein Angebot für die Planung der kombinierten Brücke für Bahn, Autos, Radfahrer und Fußgänger über den Meiningenstrom abzugeben. Im Herbst solle der Auftrag vergeben werden, sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Durch die Darßbahn werde die Anreise per Zug deutlich attraktiver und eine der wichtigsten Urlaubsregionen des Landes verkehrstechnisch entlastet", erklärte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD). Er lobte auch den großen Einsatz der Bürgerinitiative und der Bürgermeister der Region.

Darßbahn fördert klimafreundlichen Urlaub

Nach Angaben von Verkehrsminister Pegel wird die Anbindung der Tourismusregion an die Bahn auch den steigenden Ansprüchen der Gäste an Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit gerecht." Die 19 Kilometer lange, eingleisige Strecke der Darßbahn soll Einheimischen und Urlaubern ermöglichen, nach mehr als 75 Jahren wieder per Zug auf die Halbinsel Fischland-Darß und von dort aufs Festland zu gelangen und so die Urlaubsregion vom Autoverkehr entlasten. Laut Pegel werden Planung und Bau 10 Jahre dauern. Jürgen Bosse von der Usedomer Bäderbahn wagte sich mit seiner Prognose noch weiter vor: er geht von 2027/28 aus.

