Junge Musiker sammeln Instrumente für Kinder und Jugendliche

In Rostock sammeln derzeit junge Musiker bei einer Spendenaktion Instrumente für Kinder aus Familien, die sich diese Instrumente nicht leisten können. Nach Angaben der Veranstalter von der Initiative "hro.art - Instrumentenhafen" sind bereits Akustik-Gitarren, Trommeln und Bässe abgegeben worden. Für die Verteilung arbeiten die Organisatoren nach eigenen Angaben mit Stadtteilbegegnungszentren und Jugendclubs zusammen. Der Plan ist, auch nach Übergabe der Spenden mit den Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Die Initiatoren wollen einmal im Jahr Hilfe anbieten und auch nachfragen, ob Instrumente noch genutzt werden oder ob sie an andere Kinder weitergegeben werden können. | 13.12.2021 07:29

