Stand: 28.04.2024 06:40 Uhr Jatznick: Mann stirbt bei Unfall

Bei einem Unfall in Jatznick (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 46 Jahre alter Mann am Sonnabend ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam er in einer Kurve zwischen den Ortschaften Waldeshöhe und Sandkrug aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Danach krachte er gegen mehrere Bäume und überschlug sich. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

