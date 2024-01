Rostock: Rekord-Teilnehmerzahl bei Demo gegen Rechtsextremismus Stand: 25.01.2024 19:18 Uhr Die Demonstrationen gegen Rassismus und Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern haben in Rostock einen neuen Höhepunkt erreicht: In der größten Stadt des Landes versammelten sich am Donnerstagabend nach Schätzungen der Polizei etwa 6.500 Menschen.

Das waren deutlich mehr als bei den anderen jüngsten Protesten in Mecklenburg-Vorpommern. Die Organisatoren sprachen sogar von 9.500 Teilnehmenden. Das Motto lautete "Nie wieder ist jetzt - alle zusammen gegen den Faschismus". Bei einer ähnlichen Veranstaltung hatten sich vergangene Woche etwa 2.500 Menschen auf dem Neuen Markt versammelt.

Proteste in Mecklenburg-Vorpommern

Auch in anderen Städten im Nordosten gab es zuletzt große Demos - etwa in Schwerin, Greifswald, Stralsund und Neubrandenburg. Auch bundesweit gab es jüngst viele solcher Demos, teilweise mit Zehntausenden Teilnehmern. Auslöser für die Proteste waren Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November, an dem in Potsdam einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten.

Rechtsextreme wollen "Remigration"

Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über "Remigration" gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.

AfD im Landtag verunglimpft Demos

Die AfD-Fraktion im Landtag sieht in den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus eine regierungsgesteuerte Kampagne gegen die Opposition. AfD-Fraktionschef Kramer sagte im Schweriner Landtag, ihn erinnere das an die letzten Tage der DDR, in denen regierungsfreundliche Demonstrationen inszeniert worden seien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.01.2024 | 19:30 Uhr