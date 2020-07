Stand: 31.07.2020 11:43 Uhr - NDR 1 Radio MV

Insektenzählung: Blaue Holzbiene in MV gesichtet

Am heutigen Freitag geht die Zählaktion "Insektensommer" des Naturschutzbundes (NABU) in die nächste Runde. Beim "Insektensommer" des NABU können Freiwillige zehn Tage lang Bienen, Schmetterlinge und Käfer beobachten, bestimmen, zählen und melden. Die Aktion soll wichtige Daten zur Vielfalt der Insekten in Mecklenburg-Vorpommern liefern. Es geht darum, sich ein besseres Bild davon zu machen, wie verbreitet einzelne Arten und Artengruppen hier im Land tatsächlich sind, sagte die Landesgeschäftsführerin des NABU, Rica Münchberger. "Vor allem wollen wir dadurch aber auch die Aufmerksamkeit der Menschen auf die kleinen, oft unscheinbaren Krabbeltiere richten, die in Deutschland leider deutlich im Rückgang sind", so Münchberger weiter. Der NABU macht nach eigenen Worten die intensive Landwirtschaft, den starken Einsatz von Pestiziden und die Ausräumung der Landschaft für den Insektenschwund verantwortlich.

Bestäubungsleistung: Insekten dringend gebraucht

Experten machen seit Jahren immer wieder darauf aufmerksam: Insekten sind unverzichtbar für das alltägliche Leben. Allein die Bienen bestäuben den Großteil der Nutzpflanzen, die fast den ganzen Bedarf an Nahrung weltweit decken. Auch bis zu 90 Prozent der Wildpflanzen müssen Statistiken zufolge von Bienen, Hummeln und Schmetterlingen bestäubt werden.

Neue Trends nach drei Jahren Zählung

Die Blaue Holzbiene - die größte heimische Wildbienenart - war ursprünglich nur in Südeuropa und in manchen Regionen Süddeutschlands zu finden. Inzwischen wandert sie aber nach und nach gen Norden und ist schon in Mecklenburg-Vorpommern auf der Insel Rügen und in Schleswig-Holstein gesichtet worden. Die Top Ten sind in den vergangenen Jahren fast gleich geblieben: Steinhummel, Hainschwebfliege, Asiatischer Marienkäfer und Westliche Honigbiene wurden am häufigsten gemeldet. Außerdem Siebenpunkt-Marienkäfer, Lederwanze, Ackerhummel, Fliege und Ameise.

Insektensommer: Alles zählen, was sechs Beine hat

Teilnehmen an der Insektenzählaktion ist einfach: Am besten zählt es sich an einem warmen, sonnigen Tag - zum Beispiel am Feld, im Garten oder auf der Wiese im Park. Gezählt werden kann alles, was sechs Beine oder mehr hat. Es braucht nicht viel mehr als etwas Zeit, einen Stift und Zettel. Im Mittelpunkt der Aktion stehen häufigere Arten, die in ganz Deutschland vorkommen, wie etwa Ackerhummel, Blaue Holzbiene, Kleiner Fuchs, Schwalbenschwanz, Siebenpunkt-Marienkäfer und Streifenwanze. Bestimmungshilfen vom NABU gibt es online.

