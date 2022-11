Stand: 06.11.2022 16:24 Uhr Innenminister Pegel hält Notvorräte für sinnvoll

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) hält es für sinnvoll, sich mit Notvorräten gegen mögliche Ausfälle bei der Strom- und Wasserversorgung zu wappnen. Die Vorsorgetipps in einem Bürgerbrief der Landräte unterstütze die Landesregierung ausdrücklich, sagte er. Zwar spreche sehr vieles dafür, dass man gut durch den Winter kommen werde. Dennoch bereiteten sich Land, Landkreise und Kommunen darauf vor, dass es doch zu einer Energieknappheit kommen könnte. Es sei zu jeder Zeit sinnvoll, einen Notvorrat an lebensnotwendigen Dingen vorzuhalten, so Pegel.

