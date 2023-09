Stand: 06.09.2023 13:40 Uhr Inflation in MV gegen Bundestrend im August gestiegen

Entgegen dem Bundestrend ist in Mecklenburg-Vorpommern die Teuerungsrate im August gegenüber dem Vormonat von 6,2 auf 6,3 gestiegen. Das hat das Statistische Amt in Schwerin berechnet. Vor allem Energie- und Lebensmittelpreise ziehen an. Im Januar hatte die Inflationsrate in Mecklenburg-Vorpommern allerdings noch 9,3 Prozent betragen. Viele Ökonomen rechnen in den kommenden Monaten mit weiter sinkenden Inflationsraten.

