In Schulen in MV gelten neue Corona-Regeln Stand: 29.11.2021 05:48 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern gelten von heute an schärfere Corona-Regeln an Schulen. Unter anderem soll der Sportunterricht nicht mehr in der Halle stattfinden.

Wie es aus dem Bildungsministerium hieß, ist Sport lediglich im Freien noch möglich. Schwimmunterricht soll hingegen weiter stattfinden, solange die Corona-Landesverordnung dies zulasse. Im Musikunterricht bleibt nur das Singen Einzelner im Klassenraum erlaubt. Gemeinsamer Gesang muss draußen und mit Abstand stattfinden.

Versetzte Pausenzeiten werden geprüft

Die Schulleitungen sollen nach dem Willen des Bildungsministeriums außerdem prüfen, ob Unterrichts- und Pausenzeiten versetzt werden können, damit der Schulbetrieb entzerrt werde. Auch Ganztagsangebote sollen auf den Prüfstand. Bildungsministerin Oldenburg (Die Linke) plant weiterhin, die Testfrequenz für Schüler und Lehrkräfte zu erhöhen, sobald es entsprechend mehr Testkits gibt.

Tests in der Schule an der Seenplatte

Wegen hoher Infektionszahlen müssen sich Schülerinnen und Schüler in der Müritzregion zudem ab sofort täglich unter Aufsicht in den Schulen testen. Nach Angaben des Landkreis Mecklenburgische Seenplatte werden Tests von zu Hause würden nicht mehr anerkannt. Dies betreffe unter anderem die Regionen Waren, Röbel, Malchow und Malchin. Die Maßnahme gehört zu einer Reihe von Verschärfungen, die insgesamt zu weniger Kontakten zwischen Schülern und mit Besuchern führen sollen. Hintergrund sei die mehrere Tage währende höchste Einstufung des Landkreises mit der Farbe rot auf der risikogewichteten Stufenkarte des Landes. Derzeit seien von insgesamt 104 Schulen im Landkreis eine Vielzahl an Schulen vom Infektionsgeschehen betroffen.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: 2G-Regel in Hamburg ab heute ausgeweitet Kinos, Theater, große Sportveranstaltungen oder der Zoo: An vielen Orten haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.11.2021 | 05:30 Uhr