In MV verhaltene Reaktionen auf Vorschlag für Gaspreisbremse Stand: 10.10.2022 13:30 Uhr Die Linke und die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern haben verhalten auf die Vorschläge einer Experten-Kommission für eine Gaspreisbremse reagiert.

Die Vorschläge der Experten-Kommission zur Deckelung der Gaspreise sind bei der Linken und bei der Vereinigung der Unternehmensverbände Mecklenburg-Vorpommerns (VUMV) mit Zurückhaltung aufgenommen worden. Der Landesvorsitzende der Linken, Peter Ritter, sagte, die Vorschläge kämen zu spät und es sei nicht sicher, ob sie umgesetzt werden. Er stelle sich außerdem die Frage, was die einmalige Übernahme der Abschlagzahlungen im Dezember bewirken soll. "Besser wäre, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen", so Ritter, "so ist das wieder so eine Hinhaltetaktik, die niemandem so richtig hilft. Das wird die Menschen im Land nicht zufrieden stellen". VUMV-Geschäftsführer Sven Müller sagte NDR 1 Radio MV, im Januar und Februar Gewerbetreibende ohne jede Unterstützung warten zu lassen, "da wissen wir nicht, ob das so tragfähig ist". Die Sorge sei groß, dass die Einmalzahlung nicht ausreichen werde bis zur Initiierung des Energiepreisdeckels im März. Unabhängig vom wirklichen Verbrauch stünden ja die hohen Abschlagszahlungen im Raum.

Gaspreisdeckel für Privatkunden ab März vorgeschlagen

Wie die Kommission am Montag bei der Vorstellung ihres Zwischenberichts erläuterte, soll der Staat in einem ersten Schritt die Abschlagszahlungen für diesen Dezember übernehmen, Die Einmalzahlung soll auf der Basis des Verbrauchs ermittelt werden, der der Abschlagszahlung im September zugrunde lag. Für Industrie-Gaskunden solle es ab Januar für 16 Monate für 70 Prozent des Vorjahresverbrauchs einen festen und damit gedeckelten Preis von sieben Cent pro Kilowattstunde geben. Für private Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen soll es ab März für 14 Monate einen Deckel von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs für zwölf Cent geben. Oberhalb dieses Kontingents sollen Marktpreise gelten.

