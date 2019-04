Stand: 25.04.2019 15:41 Uhr

Illegale Beschäftigung: Razzia gegen Schleuser

Rund 200 Beamte von Bundes- und Landespolizei sowie vom Zoll haben am Donnerstagvormittag neun Objekte in ganz Mecklenburg-Vorpommern durchsucht. Der Einsatz richtete sich gegen mutmaßlich gewerbsmäßige Schleuser, wie die Bundespolizei am Nachmittag mitteilte. Konkret sei dem Verdacht des gewerblichen Einschleusens von Ausländern und der gewerblichen Urkundenfälschung nachgegangen worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Stralsund.

Groß angelegte Zoll- und Polizeiaktion

Um 10 Uhr begannen Polizei und Zollamt mit der groß angelegten Aktion. Durchsucht wurden Baustellen sowie Wohn- und Geschäftsräume in Rostock, Neubrandenburg, Greifswald, Saal, Wustrow und in Burg Stargard. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahrens gegen zwei 33 und 42 Jahre alte Montenegriner sowie einen 34-jährigen Ukrainer. Die drei Männer stehen im Verdacht, für unerlaubt eingereiste ukrainische Handwerker Arbeit organisiert zu haben. Außerdem sollen sie die Arbeiter mit gefälschten Ausweisen ausgestattet haben. Bei dem Einsatz stellten die Ermittler Verstöße gegen bestehende Sozialvorschriften fest und sicherten umfangreiche Beweismittel. Diese sollen nun ausgewertet werden.

Ex-Seefahrtschule im Visier der Fahnder

Auch die Baustelle der alten Seefahrtsschule in Wustrow auf dem Fischland stand im Fokus der Ermittler. Die Seefahrtschule steht seit mehr als 25 Jahren leer und wird seit knapp zwei Jahren zu einem Luxus-Komplex umgebaut. Nach Angaben des Investors sollen auf dem Areal mehr als 120 hochwertige Ferienappartements mit einem Wellness- und Fitnessbereich entstehen.

Ende März schon einmal Razzien

Erst Ende März hatten Bundespolizei und Zoll mit knapp 100 Beamten auf verschiedenen Baustellen Razzien durchgeführt - unter anderem auch auf dem Gelände der ehemaligen Ferienanlage der NS-Organisation Kraft durch Freude in Prora auf Rügen. Im Visier der Fahnder standen Schleuser, die illegale Arbeiter nach Deutschland gebracht haben sollen.

