Hitzeschäden beseitigt - A14 bei Schwerin wieder frei Stand: 10.06.2023 06:46 Uhr Nach der Beseitigung von Hitzeschäden ist die A14 bei Schwerin wieder für den Verkehr freigegeben. Die Fahrbahn hatte sich stellenweise nach oben gewölbt und war aufgeplatzt.

Die Sperrung der A 14 zwischen dem Kreuz Schwerin und des Anschlusstelle Schwerin Ost in Richtung Wismar konnte laut Polizei erst in den späten Abendstunden am Freitag aufgehoben werden. In dem Abschnitt hatten sich sogenannte Blow-Ups gebildet, Aufwölbungen und Aufbrüche auf der Fahrbahndecke. Die Schäden wurden abgeschliffen und die Risse mit Gussasphalt abgedeckt, der aufgrund der Hitze aber nicht so schnell abkühlte wie gewünscht.

Betroffener Abschnitt gerade saniert

Nach Angaben der Autobahngesellschaft sind die Schäden kurz hinter dem gerade erst sanierten Abschnitt zwischen dem Kreuz Schwerin und der Anschlussstelle Schwerin Ost hitzebedingt aufgetaucht. Die Blow-Ups entstünden vor allem durch größere Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, so ein Sprecher der Autobahngesellschaft. Der Verkehr war an der Stelle zunächst auf 40 Kilometer pro Stunde verlangsamt worden. Gegen Mittag wurde die Autobahn gesperrt, damit die Fahrbahnschäden repariert werden können.

Autobahngesellschaft: Blow-Ups stellen Gefahr dar

"Nur wenige Zentimeter reichen, um Schäden und Unfälle zu verursachen", teilt die Autobahnmeisterei mit. Vor allem für Motorradfahrende stellen Blow-Ups demnach eine Gefahr dar. Auf den betreffenden Streckenabschnitten gilt es, vorsichtig und aufmerksam zu fahren, den Abstand zu anderen Fahrzeugen möglichst zu vergrößern und die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten. Beschädigte Straßen ohne Hinweise sollten umgehend der Polizei oder Autobahnmeisterei gemeldet werden.

