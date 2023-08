Stand: 23.08.2023 08:07 Uhr Hinrichshagen: Mann versteckt sich nach Verfolgungsjagd im Busch

Ein Autofahrer ist am Mittwoch durch eine Dreißigerzone in Hinrichshagen bei Greifswald gerast, vor der Polizei zunächst in seinem Auto geflüchtet und hat sich schließlich hinter einem Busch vor den Beamten versteckt. Zuvor hatten diese seinen Wagen eigenen Angaben nach mit 56 Stundenkilometern gemessen. Bei der Durchsuchung des 32-jährigen Deutschen habe sich herausgestellt, dass der Mann keinen Führerschein hat, unter Drogeneinfluss stand und sowohl Drogen als auch offensichtlich gestohlene Werkzeuge dabei hatte. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei, des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteln ermittelt.

