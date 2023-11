Stand: 13.11.2023 19:01 Uhr Heringsdorf: Verletzte nach Pyrotechnik-Explosion in Wohnung

Zwei Jugendliche haben am Montag in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Heringsdorf offenbar beim Hantieren mit Pyrotechnik eine Explosion verursacht. Die beiden 18-Jährigen erlitten nach Angaben der Polizei dadurch Brand- und Splitterwunden. Die Schäden in der Wohnung schätzte die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittler sicherten Spuren und stellten weitere Pyrotechnik sicher. Gegen die beiden jungen Männer ermittelt die Polizei nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

