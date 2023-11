Stand: 20.11.2023 10:45 Uhr Heringsdorf: Hoher Unfallschaden wegen Ölspur auf B110

Bei einem Unfall in Heringsdorf auf Usedom ist in der Nacht zum Montag ein Schaden von mehr als 80.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war der 34-jährige Autofahrer vorschriftsmäßig auf der B110 unterwegs, als das Heck des Fahrzeugs plötzlich in einer Kurve ausbrach, in den Seitengraben geriet und sich überschlug. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Straße ölverschmiert war. Der Verursacher ist derzeit unbekannt.

