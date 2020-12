Heiligabend in MV: Trotz Corona an Gottesdiensten teilnehmen

In Schwerin werden an Heilgabend den ganzen Nachmittag und Abend ökumenische Christvespern im Innenhof der Schlosskirche begangen - am Nachmittag auch mit einem Krippenspiel. Einlass ist allerdings nur mit Teilnahmekarte möglich. Diese sind in der Touristeninformation am Markt zu bekommen.



Auf dem Marktplatz in Schönberg wird es Heiligabend von 17.30 bis 18 Uhr einen Gottesdienst geben. Für die Veranstaltung werden Eintrittskarten ausgegeben. Es wird Einlasskontrollen geben.



Ökumenische Gottesdienste finden auch in Boizenburg auf dem Marktplatz, und in Dömitz auf der Festung statt.

Die St. Marienkirche in Rostock ist Heiligabend von 15 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. In Abständen und in kleinen Grüppchen werden Besucherinnen und Besucher eingelassen - in diesem Jahr am Turm. Die Kirche ist nur mit Kerzen erleuchtet und erfüllt mit leisen weihnachtlichen Klängen. Es gibt einen festgelegten Weg durch die Kirche - vorbei an neun Stationen. Eine Maske ist innerhalb und außerhalb der Kirche Pflicht, Ausnahmegenehmigungen können laut Pastorin Elisabeth Lange nicht zugelassen werden.



In der östlichen Altstadt wird ein ähnlicher Weihnachtsweg gestaltet - hier aber auf den Straßen zwischen Nikolai- und Petrikirche. Von 15 bis 19 Uhr können dabei verschiedene Stationen besucht werden werden. Welche das sind, erfahren Besucherinnen und Besucher durch einen "Reiseführer", den es auch für das Smartphone gibt. Kinder erhalten Schatzkarten. Auch Altbekanntes wie das Turmblasen ist in die Route integriert. Am Ende stehen Stille, Musik und Segen im Kerzenlicht von St. Petri.



In der Universitätskirche finden mehrere Christvespern statt, die speziell für Menschen mit eingeschränkter Mobilität gedacht sind. Auch hier sind Masken ausnahmslos Pflicht. Für die Teilnahme ist es nötig, sich vorab im Gemeindebüro anzumelden.



Vor der Heiligengeist-Kirche in der KTV finden kurze Andachten statt, außerdem kann auch hier ein festgelegter Weg durch die Kirche begangene werden.



Initiert von der St. Johannis-Kirche finden an Heiligabend zwei Christvespern im Leichtathletikstadion im Barnstorfer Wald statt. Maximal können hier 350 Personen teilnehmen. Ordner weisen die Plätze zu, es sind Kontaktzettel abzugeben. Während des gesamten Gottesdienstes gilt Maskenpflicht.



Die Christopherus-Gemeinde Laage hat ihren Weihnachtsweg durch die Stadtkirche Laage abgesagt und setzt stattdessen auf das Internet: Um 17.45 Uhr soll es eine digitale Christvesper über YouTube geben.



Im Münster in Bad Doberan kann von 11 bis 18 Uhr ein weihnachtlicher Rundgang begangen werden, eine Christvesper gibt es nicht. Dafür laden die christlichen Gemeinden in Bad Doberan an mehreren Orten in der Stadt und in Heiligendamm zu Weihnachtsandachten unter freiem Himmel ein. Um 23 Uhr ist das Turmblasen am Doberaner Münster zu hören.

Um 14.30 Uhr gibt es in Lauterbach am Pavillon einen Mitmachgottesdienst für Familien, 15.30 Uhr einen Familiengottesdienst auf dem Marktplatz in Putbus und um 16 Uhr eine Christvesper im Pfarrgarten Vilmnitz auf Rügen. Ab 17 Uhr findet eine wandelnde Andacht an verschiedenen Stationen in Kasnevitz statt. Veranstaltet von der Kirchengemeinde in Bergen auf Rügen soll an Heiligabend um 15 Uhr eine Christvesper im Stadion mit einem verkürzten Krippenspiel stattfinden.



Aufgrund der reduzierten Teilnehmerzahl finden auf der Insel Hiddensee in diesem Jahr vier statt der gewohnten drei Gottesdienste statt: um 14.30 Uhr in Neuendorf sowie um 16, 17 und 18 Uhr in Kloster. Ebenso werde einer der Gottesdienste aufgezeichnet und bei Youtube hochgeladen, sagte Pastor Konrad Glöckner. Ein Link auf der Homepage der Gemeinde weist dann den Weg.



Die Kirchgemeinde Spantekow lädt zum Gottesdienst in die Maschinenhalle eines Landwirts in Dennin. Hier wird es ein Krippenspiel als Scherenschnitt-Präsentation geben. Los geht es hier ab 17 Uhr, Besucher sollen sich vorab anmelden.