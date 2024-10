Hausrotschwanz zum Vogel des Jahres 2025 gewählt Stand: 11.10.2024 05:42 Uhr Mehr als 143.000 Menschen haben bundesweit am NABU-Voting teilgenommen, auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Wahl fiel auf den Hausrotschwanz, der besonders in menschlichen Siedlungen Probleme hat und Schutz benötigt.

In einer öffentlichen Online-Abstimmung des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) wurde der Hausrotschwanz zum Vogel des Jahres 2025 gewählt. Mehr als 143.000 Menschen nahmen an der Abstimmung teil – so viele wie noch nie. Auch aus Mecklenburg-Vorpommern kam eine starke Beteiligung.

Vogel des Jahres im Fokus der Naturschützer

Der Hausrotschwanz ist ein häufiger Gast in menschlichen Siedlungen. Dort brütet er gern an Gebäuden. Doch durch Sanierungen und die Gestaltung moderner Gärten fehlen ihm immer häufiger geeignete Nistplätze. Auch Insekten, die eine wichtige Nahrungsquelle für den Vogel darstellen, werden immer seltener gefunden. Naturschützer wollen im kommenden Jahr verstärkt auf diese Probleme hinweisen.

Hausrotschwanz: Noch stabil, aber gefährdet?

Trotz dieser Herausforderungen gilt der Hausrotschwanz laut dem Rote-Liste-Zentrum noch als ungefährdet. Die Bestände sind stabil, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Schätzungen zufolge brüten hier bis zu 17.500 Paare. Dennoch sehen Experten Handlungsbedarf, um diesen faszinierenden Vogel langfristig zu schützen.

